Köşk'te Okul Kantinlerinde Gıda Denetimleri Yapıldı

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı başlarken öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla ilçedeki okullarda faaliyet gösteren kantinlerde gıda denetimleri gerçekleştirdi.

Öğrencilere ve öğretmenlere sunulan gıdaların hijyen standartlarına uygunluğunu sağlamak ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri okullardaki kantinlerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, gıda güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak ve potansiyel sağlık risklerini önlemek için titizlikle denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimlerin, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yapılan denetimler sonrası "2025 -2026 Eğitim Öğretim Yılı başlarken İlçe Müdürlüğümüz Gıda Denetim Birimince ilçemizde yer alan okullarımızın kantinlerinde denetimler gerçekleştirildi. Sevgili öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir dönem geçirmelerini dileriz" açıklamasında bulundu. - AYDIN