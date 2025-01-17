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Köşk'te Öğrencilere Çevre Bilinci Aşılandı

Köşk'te Öğrencilere Çevre Bilinci Aşılandı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri, Kıran İlkokulu öğrencileri ile buluşarak atık kağıtlardan ve çam ağacı tohumlardan tohum topları hazırlayıp ormanlık alan ve okul bahçesine bıraktı. Etkinlik ile öğrencilere çevre bilinci ve ağaç sevgisi aşılandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri Kıran İlkokulu öğrencileri ile buluşarak atık kağıtlardan ve çam ağacı tohumlardan hazırlanan tohum topları ormanlık alan, boş arazi ve okul bahçesine bıraktı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Köşk ilçesi Kıran İlkokulu öğrencilerine yönelik çevre bilinci ve ağaç sevgisi aşılamak amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğrencilerle birlikte jandarma ekipleri hazırlanan atık kağıtlardan ve çam ağacı tohumlardan hazırlanan tohum topları ormanlık alan, boş arazi ve okul bahçesine bıraktı. Öğrencilere ayrıca hazırlanan hayvan figürlü maskeler dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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