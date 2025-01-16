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Köşk Müftülüğü'nden Gençlerle Buluşma Programı

Köşk Müftülüğü'nden Gençlerle Buluşma Programı
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Köşk İlçe Müftülüğü, Başçayır Merkez Camii'nde 'Gençlerle Buluşuyoruz' programı düzenledi. Programa Aydın İl Müftüsü ve ilçe müftüleri katıldı. Yaklaşık 500 öğrenci yatsı namazında bir araya geldi ve ilahi sunumu sonrası merhamet üzerinde konuşma yapıldı.

Köşk İlçe Müftülüğü tarafından yatsı namazı sonrası Başçayır Merkez Camii'nde 'Gençlerle Buluşuyoruz' programı düzenlendi.

Programa Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Köşk İlçe Müftüsü Nuri İlkatmış, Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, Yenipazar İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı ve mahalle halkı katıldı. Başçayır Merkez Camii'nde "seccadeni kap gel, gençlik camide güzel' temasıyla yaklaşık 500 ortaokul ve lise öğrencileri yatsı namazı buluştu. Öğrencilerin ilahi sunumundan sonra Aydın İl Müftüsü Güneş Hz. Muhammet (s.a.v.) ve merhamet konulu konuşma yaptı. Program, katılım sağlayan öğrenci ve gençlere çiğ köfte ve ayran ikramı ile son buldu.

Köşk ilçe müftüsü İlkatmış, "Programın hazırlanmasında emeği geçen din gönüllüsü hocalarımıza ve katılım sağlayan gençlerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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