Haberler

Köşk Kaymakamı Taş, dört mahalle gezisinde okullardan bilgi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Köşk Kaymakamı Taş, dört mahalle gezisinde okullardan bilgi aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Köşk Kaymakamı Hasan Taş, beraberindeki heyetle Cumadere, Güzelköy, Koçak ve Akçaköy mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen heyet, okulları da ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Köşk Kaymakamı Hasan Taş, ilçe genelindeki mahalle ziyaretleri kapsamında dört mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Köşk İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Halil İbrahim Alıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş ile birlikte Cumadere, Güzelköy, Koçak ve Akçaköy mahallelerini ziyaret etti. Mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen heyet, bölge sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde mahallelerde bulunan okullar da ziyaret edilerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Kaymakam Taş, okul ziyaretleri sırasında eğitim ortamları ve ihtiyaçlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Kaymakam Taş, vatandaşların taleplerinin yerinde dinlenmesinin ve kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi adına sahada bulunmanın önemine dikkat çekti. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Kaymakam Taş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kilosu 900 bin liraya çıkan 'sarı altın'! 150 bin çiçekten ancak 1 kilo safran elde ediliyor

Kilosu 900 bin liraya çıktı! Alırken bu detaya dikkat edin
Narin'in babası Arif Güran'dan bin kilometrelik adalet yürüyüşü! Diyarbakır'dan Külliye'ye yola çıktı

Narin'in babası yürüyüşe başladı! Gideceği tek bir kapı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lukaku'ya adım attırmayan Abena, diğer golcülere de meydan okudu

Lukaku'ya adım attırmamıştı! Diğer golcülere de meydan okudu
Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona'da şov yapıyor

Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona'da şov yapıyor
Ülke bu derbiyi konuşuyor! Polis harekete geçti

Dev derbi öncesi olanlar oldu!
Survivor Beyza'dan çok konuşulacak Sercan itirafı: Yasak olduğu için söyleyemedim

Survivor Beyza'dan çok konuşulacak Sercan itirafı
Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti
'Büşra bebeği çadırdan aldı' denilen şüpheli serbest! Gözler Adli Tıp'a çevrildi

Kardeşler onu işaret etmişti! Hakkında karar verildi
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar