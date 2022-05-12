Köşk Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarına önem veriyor

Köşk Belediyesi ekipleri, çevre düzenlemesi ve ağaç dikim çalışmalarıyla ilçenin yeşil bir kent olması yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Köşk Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla ilçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, 'daha yaşanılabilir bir Köşk' parolasıyla yola çıktıklarını ve Köşk'ü modern, çağdaş ve şehircilik kimliği kazanmış yeşil alanlarının çokça yer aldığı ilçe haline getirebilmek için çalışmaların devam ettiklerini belirterek, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras, yeşil alanlarımız. İlçemizde yeşil alanların sayısının artması ve vatandaşlarımızın keyifle yaşayabileceği bir Köşk için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diktiğimiz ağaçların yeşermesiyle ilçemiz gün geçtikçe daha güzel bir görünüme kavuşacak. Hemşehrilerimizin baktığı her yerde ağaçların, yemyeşil bir çevrenin yanı sıra tertemiz bir Köşk olması için çabalıyor ve mevsim dolayısıyla da ağaç dikim çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Daha yeşil bir Köşk için bitki ve ağaç dikim çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Başkan Güler, Hükümet Konağımızın kotasının yüksek seviyede olması nedeniyle geniş park alanında hem toprak kaymasının önlenmesi hem de ağaçlandırma çalışmasının arttırılmasına katkı sağlaması için bu bölgede de ağaç dikim çalışması yaparak kamu kurumlarının çevre düzenlemesine de katkı sunduklarına değindi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel