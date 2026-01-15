Haberler

Koruyucu aile olmanın şartları ve verilecek destekler anlatıldı

Koruyucu aile olmanın şartları ve verilecek destekler anlatıldı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen seminette, koruyucu aile uygulaması ile ilgili şartlar ve devletin destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Kaymakam Türker, koruyucu aile olmanın önemine vurgu yaptı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde gerçekleştirilen 'Koruyucu Aile Tanıtım Semineri'nde uygulama şartları ile devletin aileye ve çocuğa olan maddi ve manevi destekleri anlatıldı.

Program Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Programa Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Türk, Bolvadin Sosyal Hizmetler Müdürü Nusret Kurtulmuş ile protokol üyeleri katıldı.

Seminerde koruyu aile, korunacak çocuklar, uygulamanın şartları, evlat edinmeden farkı, devletin aileye ve çocuğa olan maddi ve manevi destekleri gibi konular üzerinde duruldu. Koruyucu aile uygulamasında toplumun tüm kesimlerinden ve her yönde hassasiyet beklendiği ifade edildi.

Seminerin ardından açıklama yapan Kaymakam Türker, "Ülkenin geleceğine etki edecek çocukların sağlıklı, ülke ve millet için yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak adına 'Koruyucu Aile' çalışmalarının önemli olduğunu, bu çerçevede Gönül Elçileri Projesinin yürütülmekte. Bu güzel ve anlamlı uygulamadan çevremizdekileri de haberdar etmemiz gerekiyor. Koruyucu aile olmayı düşünenleri toplum olarak teşvik edip desteklemeliyiz. Bu konuda ilçemizin ön sıralara çıkmasını temenni ediyoruz. Çünkü çeşitli sebeplerle ailesi ile bağı olmayan ya da çok zayıf olan çocuklar devlete ve millete emanet. Bu emanete sahip çıkmak bir yandan vatandaşlık, diğer yandan soydaşlık, dindaşlık ve ülküdaşlık sorumluluğudur" dedi. - AFYONKARAHİSAR

