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Koruyucu Aile Hizmeti Kapsamında Çocuklara Doğum Günü Sürprizi

Koruyucu Aile Hizmeti Kapsamında Çocuklara Doğum Günü Sürprizi
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Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuklar için Sarı ailesine doğum günü sürprizi yaptı. Bakan ve vali tarafından çocuklara pasta ve hediyeler takdim edildi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince, koruyucu aile hizmetinden faydalanan ve onlara sıcak yuvalarını açan Sarı ailesi ziyaret ederek, çocuklara doğum günü sürprizi yapıldı.

Sürpriz doğum günü pastası ve hediyeleri Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ve Vali Hamza Aydoğdu adlarına çocuklara takdim edilerek, onlarla pasta kesildi.

Çocuklar ve Sarı ailesiyle gelecek planlamalar hakkında konuşularak Bakan ve Valinin selamları iletildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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