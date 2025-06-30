Koruyucu Aile Günü'nde Evlat Edinme Hikayeleri

Koruyucu Aile Günü'nde Evlat Edinme Hikayeleri
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kutladığı Koruyucu Aile Günü'nde, aileler evlat edindikleri çocuklarla olan duygulu anılarını paylaşarak benzerliklerinin altını çizdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 30 Haziran'da kutlanmasına karar verdiği Koruyucu Aile Günü'nde bir araya gelen aileler, evlat edindikleri çocuklar ile ilgili konuştu. Annelerin evlat edindikleri bebeklerle olan benzerliği dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yaptıkları başvurmalarının ardından koruyucu aile olma şansı yakalayan aileler, yaşadıkları süreci anlattı. Özlem Karagül, evlat edindiği Asel bebek ile, Özgün Çelikdüğen koruyucu ailesi olduğu İsmail bebek ile, Nurşen Aytekin ise bir bekleyişin ardından evlat edindiği Kiraz bebek ile tanışma hikayelerini anlattı. Evlat edindikleri bebekler ile fiziksel benzerlikleri ile dikkat çeken anneler, zaman geçtikçe birbirlerine benzediklerini fark ettiklerini ve bunu tanıştıkları insanlardan da duyduklarını belirtti.

Evlat edindiği Asel bebek ile benzerliği ile dikkat çeken ve daha önce başvuruda bulunmadığı için üzülen Özlem Karagül, deprem zamanında başvuru yaptıklarını fakat o dönemlerde bir sonuç alamadıklarını söyledi. "Deprem döneminin bir sene sonrasında yeniden başvuru yaptık çok şükür nasip oldu. 2 ay bekledik beklemedik. Hemen nasip oldu. Bize geldiğinde 2 aylık idi. Bu temmuzda yaşını dolduruyor. Elhamdülillah" dedi.

Koruyucu ailesi oldukları Asel bebeği ilk gördüğü anı anlatan Karagül, "Gördüğümüzde zaten bizi bekliyor dedik. Biz aşık olduk gördüğümüzde" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinin ardından ailesini afette kaybeden çocuklara umut olabilmek için koruyucu aile programına başvuran Gülşen Çelikdüğen ise, "Geçen yıl başvurumuz alındı. İşlerimiz başladı. Çok beklemeden oğluşumuz geldi. Hayatımız oldu, neşemiz oldu" dedi. Çelikdüğen aynı zamanda ikinci bir çocuğa aile olmak istediğini söyleyerek bu duygunun tarif edilemez olduğunu söyledi.

Evliliklerinin 18 senesinin ardından Kiraz bebeği kucağına alan Nurşen Aytekin ise bu evlat sevgisiyle beraber gerçek aşkı bulduğunu söyledi. Aytekin, "18 sene bekleme sürecimiz vardı. Tedavilerle olmadı. İlk önce evlat edinmeye başvurmuştuk. Süre uzadığı için koruyucu aileye başvurduk. Sürecimiz devam erken bir gün telefon geldi. Hevesle açtık. Ondan sonra kızımızı gördük. Buradakilerin dediği gibi ilk görüşte aşkı ben bunda tattım" ifadelerini kullandı.

Koruyucu aileler bu duyguyu herkesin yaşamasını istediklerini söyleyerek bebeklerini tarif edilemez bir duyguyla sevdiklerini söyledi. Aileler bu duyguyu herkesin tatması gerektiğinin de altını çizdi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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