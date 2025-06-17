Koruma Altındaki Kemane Balığı Duyarlı Vatandaşlar Tarafından Denize Bırakıldı
Muğla'nın Milas ilçesinde oltaya takılan koruma altındaki Kemane balığı, bir çift tarafından tekrar denize bırakıldı.
Oltaya takılan Kemane balığı denize bırakıldı
MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde oltaya takılan koruma altındaki Kemane balığı, duyarlı vatandaşlar tarafından tekrar denize bırakıldı.
Kıyıkışlacık Mahallesi açıklarında eşiyle birlikte balık tutan bir vatandaşın oltasına, türü koruma altında olan Kemane balığı takıldı. Balığı yakaladıktan sonra eşiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren çift, duyarlı davranarak kemane balığını yeniden denize bıraktığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ÇAĞRI ERGİN - Yerel