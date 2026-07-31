Koruma altındaki çocuklar üretimi yerinde gördü, meslekleri yakından tanıdı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, üretimi yerinde gördü, meslekleri yakından tanıdı.

Koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, meslek tanıtım etkinlikleri kapsamında Eskişehir'de faaliyet gösteren Kemal Kükrer Sirke Fabrikası'nı ziyaret etti. Gerçekleştirilen programda çocuklara sirke üretiminin doğal fermantasyon süreci, üretim aşamaları ve kalite kontrol çalışmaları hakkında yetkililer tarafından bilgi verildi. Fabrika gezisi boyunca üretim hatlarını yerinde inceleyen çocuklar, farklı meslek gruplarının görevleri ve çalışma ortamları hakkında bilgi edinirken, üretimin tüm aşamalarını yakından gözlemleme imkanı buldu. Etkinlikte çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, meslekleri daha yakından tanımaları ve gelecekteki kariyer planlamalarına katkı sunulması hedeflendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Koruma ve bakım altındaki çocuklarımızın meslekleri yerinde tanımaları, çalışma hayatını yakından gözlemlemeleri ve geleceğe yönelik hedeflerini şekillendirmeleri büyük önem taşıyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz meslek tanıtım etkinlikleriyle çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çocuklarımızın eğitim ve kariyer yolculuklarında her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı