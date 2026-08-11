Beşgöller Koruma Altında: Gelecek Nesillere Aktarılacak

Koruma altına alınan Beşgöller'de inceleme yapıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Onur Titiz, 1 Ekim 2025 tarihinde tescillenerek koruma altına alınan Beşgöller bölgesinde incelemelerde bulundu. Onur Titiz'in yanı sıra kurum amirleri, incelemeler sırasında bölgenin doğal yapısının korunması ve sahip olduğu değerlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda değerlendirme yaptı.

Kaymakam Titiz, "Sakarya Nehri yakınında bulunan ve beş adet göletten oluşan Beşgöller, zengin bitki örtüsü ve doğal yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Köklü bir antik veya siyasi tarihten ziyade ekolojik zenginliğiyle öne çıkan bölge, sahip olduğu doğal güzelliklerle ilçenin önemli değerleri arasında yer alıyor. Gölpazarı ilçe merkezine yakın konumda bulunan Beşgöller; piknik, kamp, doğa yürüyüşü ve sportif olta balıkçılığı gibi faaliyetlere imkan sağlarken, doğa turizmi açısından da önemli bir potansiyel taşıyor. Beşgöller, ilçemizin önemli doğal değerlerinden biri. Koruma altına alınan bu eşsiz alanı gelecek nesillere aktarmak, doğal yapısını korumak ve ilçemizin turizm potansiyeline kazandırmak için üzerimize düşen hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı