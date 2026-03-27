Koruculuk sisteminin 41'inci kuruluş yıl dönümü Hakkari'de kutlandı

Koruculuk sisteminin 41'inci kuruluş yıl dönümü, Hakkari'de düzenlenen anlamlı programla kutlandı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Güngör'ün öncülüğünde organize edilen etkinlik, yoğun katılım ve büyük bir coşkuya sahne oldu. Programa Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve çok sayıda güvenlik korucusu katıldı. Devletin ve milletin birlik ve beraberliğini yansıtan programda, koruculuk sisteminin yıllardır süregelen önemi ve katkıları bir kez daha vurgulandı. Katılımcılar, korucuların üstlendiği kritik görevlerin altını çizdi.

Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Güngör'ün devletine ve milletine olan güçlü bağlılığı, yaptığı konuşmalarda açıkça hissedilirken, güvenlik korucularının haklarını savunma konusundaki kararlılığı da büyük takdir topladı. Güngör'ün, korucuların yalnızca güvenlik alanında değil, toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde de önemli bir rol üstlendiğini ifade etmesi dikkat çekti.

Konuşmalarda, korucuların ülkenin huzuru ve güvenliği için büyük fedakarlıklar gösterdiği belirtildi. Zorlu şartlarda görev yapan korucuların, devletine ve vatanına olan sadakatinin sarsılmaz olduğu ifade edildi. Bu sadakatin, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün korunmasında önemli bir güç olduğu vurgulandı.

"Şehitler anıldı, gazilere dualar edildi"

Etkinlik kapsamında şehit olan korucular rahmetle anılırken, gazilere sağlık ve uzun ömür dileklerinde bulunuldu. Yapılan dualarla, vatan uğruna can veren kahramanlar bir kez daha yad edildi. Şehit ailelerine duyulan minnet ve gazilere verilen değer, programın en anlamlı anları arasında yer aldı.

Koruculuk sisteminin 41 yıllık geçmişinin ele alındığı programda, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Konfederasyon Başkanı Mehmet Güngör'ün, korucuların sesi olmaya devam ettiği ve onların haklı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi. Program, güçlü birlik mesajlarıyla sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi

Ünlü oyuncu uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte 'ters ilişki' cinayetinde kadının savunması

Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Süper Lig'e koşan Amedspor'a FIFA'dan şok ceza

Süper Lig'e koşan Amedspor'a şok ceza
Bosna Hersek için Dünya Kupası umutları bitti derken Dzeko sahneye çıktı

Dünya Kupası umutları bitti derken o sahneye çıktı