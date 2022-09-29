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Koro çalışmalarına katılmak isteyenler için başvurular başladı

Yerel Haberler

Koro çalışmalarına katılmak isteyenler için başvurular başladı

Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Çocuk Korosu yeni dönem çalışmalarına başlıyor.

Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Çocuk Korosu yeni dönem çalışmalarına başlıyor.

TSM Koro Şefi Murat Küçük yönetimindeki Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve Çocuk Korosu verdikleri muhteşem konserler ile büyük beğeni topluyor. Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen çalışmalara katılmak isteyen yetişkinler ve 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için başvurular 29-30 Eylül tarihleri arasında Metistepe Kültür Merkezi'ne yapılabilecek. Türk Sanat Müziği ve Çocuk Korosu eğitim çalışmaları ise "3 Ekim 2022 Pazartesi" günü Metristepe Kültür Merkezi'nde başlayacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozüyük Belediyesi Murat Küçük Çocuk Yerel Haberler

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