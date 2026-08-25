Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş’tan Malazgirt Zaferi mesajı

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen programda katılımcılara hitap etti. Topbaş, Ahlat’tan Malazgirt’e uzanan tarihi mirasın önemine dikkat çekerek, Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde önemli bir dönüm noktası olan zaferin hatırasının yaşatılması gerektiğini vurguladı.

“BİZE NEREDEN GELDİĞİMİZİ HATIRLATIYOR"

Topbaş, Ahlat’ta bulunmanın tarihi miras açısından taşıdığı öneme değinerek, “Bu topraklarda attığımız her adım bize nereden geldiğimizi, hangi değerler üzerinde yükseldiğimizi ve nasıl büyük bir tarihin emanetçileri olduğumuzu hatırlatıyor.” ifadelerini kullandı.

“AHLAT'TAN MALAZGİRT'E UZANAN YÜRÜYÜŞ"

Ahlat ve Malazgirt’te gerçekleştirilen etkinliklerin geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirten Topbaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Ahlat’ta ecdadımızın izinde buluşuyor, yarın Malazgirt’te bu büyük zaferin 955. yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Topbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ahlat ve Malazgirt’te gerçekleştirilen etkinliklere verilen destek ve himaye dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Hüseyin Topbaş, Sultan Alparslan’ı ve Anadolu’yu Türk yurdu haline getiren ecdadı rahmet ve minnetle andı.

Topbaş mesajını, “1071 Malazgirt Zaferi’mizin 955. yıl dönümü kutlu olsun.” sözleriyle tamamladı.