Körfez'de sahil bandına doğalgazlı mangal üniteleri kuruluyor - Haberler

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Körfez'de sahil bandına doğalgazlı mangal üniteleri kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Körfez'de sahil bandına doğalgazlı mangal üniteleri kuruluyor

Körfez Belediyesi, sahil bandında bulunan piknik alanlarına doğalgazlı mangal üniteleri yerleştirmek için çalışmalara başladı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, sahil bandında bulunan piknik alanlarına doğalgazlı mangal üniteleri yerleştirmek için çalışmalara başladı.

Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde 10 kişinin aynı anda pişirme işlemi yapabileceği doğalgazla çalışan mangal üniteleri kuruluyor. Ünitelerin kurulacağı alanda incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Vatandaşlarımızın özellikle yaz aylarındaki duman ve kokudan dolayı bizlerden talepleri vardı. Bu proje ile sahile gelen aileler başlarında özel görevlilerinin bulunduğu mangalda etlerini pişirecek. Vatandaşımız için de büyük kolaylık olacak. Sırası gelen etlerini pişirecek, görevli arkadaş da yardımcı olacak. Mangal temizlendikten sonra bir sonraki vatandaşımız kullanacak" dedi. - KOCAELİ

Körfez'de sahil bandına doğalgazlı mangal üniteleri kuruluyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Körfez Belediyesi, Şener Söğüt, piknik, Körfez, Yerel, Haberler

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