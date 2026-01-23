Haberler

Afyonkarahisar'da 96 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi

Afyonkarahisar'da 96 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Süleyman Kızgın için cenaze töreni düzenlendi. Törende il jandarma komutanı ve protokol üyeleri de yer aldı.

Afyonkarahisar'da 96 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Süleyman Kızgın, cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

96 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Kızgın için memleketi olan Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kaya ve protokolü üyeleri katıldı. Kore Gazisi Süleyman Kızgın, ikindi namazı sonrası cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
