Kore Gazisi Hüseyin Aydın'ın Son Yolculuğu

Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Hüseyin Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Hasan Hüseyin Aydın vefat etti. Cenazesi ögle namazına müteakiben Söke'ye bağlı Yenidoğan Mahallesi Hacı Sıdıka ve Recep Efendi Cami'nden son yolculuğuna uğurlandı. 1930 doğumlu Kore Gazisi Hasan Hüseyin Aydın'ın cenazesi Çalıköy Mahallesi'nde defnedildi.

Cenaze törenine Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan, Garnizon Komutanı Albay Tamer Karayel, Jandarma Komutanı Mehmet Emre Mengi başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN