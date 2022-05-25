Konyalı Vatandaş: "Canım Çekti Bir Karpuz Aldım 50 Lira. Artık Buramıza Kadar Geldi" - Haberler

TANER ÖZAY

İyi Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu'nun semt pazarında dinlediği bir vatandaş, "Bir mal 10 ayda bana sadece 500 lira kar bırakıyor. Bununla geçim olur mu? Canım çekti bir karpuz aldım 50 milyon (50 lira). Bizi kurtarın. Artık buramıza kadar geldi" dedi.

İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu Konya'da pazar esnafı ve vatandaşın sorunlarını dinledi. 2 bin 765 lira emekli maaşı aldığını belirten bir vatandaş, şunları söyledi:

"Bizi, kurtarın. Pazarı görüyorsunuz. Bir çuval yem bin 350 lira, etin fiyatını düşürüp yemi yükseltiyorlar. Ben 5 aydır hayvanlara bakıyorum. Giderlerimi birebir yazıyorum. 10 ay bu hayvanları besleyip kesime gönderdiğimde, bana mal başına 500 lira kar kalıyor. Bunun suyu yok; çobanı, yemeği yok. Bir mal 10 ayda bana sadece 500 lira kar bırakıyor. Bununla geçim olur mu? Canım çekti bir karpuz aldım 50 milyon (50 lira). Bizi kurtarın. Artık buramıza kadar geldi."

Pazar alanında esnaflık yapan başka bir vatandaş ise "100 bin liralık (100 liralık)satış yapıyorsam bunun 80 lirasını post cihazıyla yapıyorum" dedi.