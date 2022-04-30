Konyaaltı Belediyesi Personeli İftarda Buluştu

Konyaaltı Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısı ile düzenlediği iftar yemeğinde belediye çalışanları, Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, meclis üyeleri ve muhtarlar bir araya geldi.

Konyaaltı Belediyesi, ramazan ayının son iftarını belediye çalışanları için düzenledi. İftara Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, meclis üyeleri ve Konyaaltı mahalle muhtarları katıldı. İftara aileleri ile birlikte katılan personel, tam kadro yemekte yer aldı.

Yemekte kısa bir konuşma yapan Başkan Esen, personeli ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Pandemi nedeniyle hayatını kaybeden personellerini de unutmayan Esen, hayatını kaybeden çalışanlarının isimlerini tek tek söyleyerek rahmet diledi. Konyaaltı'nda hizmet ederken büyük bir fedakarlık ile çalışan personeline teşekkür eden Esen, Konyaaltı halkına hizmet etmenin bir onur olduğunu vurguladı. Başkan Esen'den sonra kürsüye çıkan Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ise Konyaaltı'nı, Antalya'nın en güzel yeri olduğunu belirterek, kenti hizmetleri ile daha güzel kıldığı için Başkan Esen'e teşekkür etti.

RAMAZANIN SON ŞENLİĞİ

Konyaaltı Belediyesi, ramazan ayında düzenlediği şenliklerin sonuncusunu da yaparak vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı'nda düzenlenen konserde Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı. Parkın içinde bulunan amfi tiyatro alanını dolduran müzikseverler, aileleri ile birlikte söylenen şarkılara eşlik ederek gecenin keyfini çıkardı.