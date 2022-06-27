Konyaaltı'nda Çandır Fasulyesi Ekimi Başladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Yarbaşçandır Mahallesi'nde 5 bin metrekare tarlada Çandır Fasulyesi ekimine bu yıl da başladıklarını açıkladı. Esen, "Konyaaltı Belediyesi olarak hem çiftçimizi teşvik etmek hem de bu değerimizi yaşatmak adına kendi tarlamızda üretim yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Yarbaşçandır Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait olan 5 bin metrekare tarlada Çandır Fasulyesi yetiştiren Konyaaltı Belediyesi, yeni hasat dönemi için ekim çalışmalarına başladı. Fasulye tohumları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmalarıyla toprakla buluşturuldu. Konyaaltı Belediyesi, fasulyenin coğrafi işareti çalışmalarında da sona gelindiğini duyurdu.

FASULYE EKİMİ BAŞLADI

Çandır Fasulyesi'nin, lezzeti ve besin değeri açısından ülkenin önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Kuru fasulyenin en önemli türlerinden biri olan ve ismini de Yarbaşçandır Mahallemizden alan Çandır Fasulyesi yok olma noktasına gelmişti. Konyaaltı Belediyesi olarak hem çiftçimizi teşvik etmek hem de bu değerimizi yaşatmak için kendi tarlamızda üretimini yapıyoruz. Bu yıl da fasulye ekimini tamamladık. Artık hasat zamanını bekleyeceğiz. 3-4 ay sonra hasat zamanı elde edeceğimiz fasulyelerimizi Çandır Kuru Fasulye Şenliği'mizde yemek olarak hemşerilerimize ikram edeceğiz" diye konuştu.

Çandır Fasulyesi'nin Türkiye'nin her bölgesinde aranan bir lezzet olduğunu ifade eden Esen, "Özellikle büyük şehirlerde, büyük işletmeler ve lokantalar, ilçemizde yetişen Çandır Fasulyesi'ni talep edip, bu lezzeti müşterilerine sunuyor. Konyaaltı Belediyesi olarak kendi tarlamızda her yıl ortalama 500 kilo fasulye üretimi yapıyoruz. Sürdürdüğümüz teknik çalışmalarla ürün miktarını daha da arttırmayı planlıyoruz. Bölge halkımızın da çalışmalarımızdan duyduğu memnuniyet bize ulaşıyor. Konyaaltı'mızın bütün değerlerine aynı oranda önem vermeye devam edeceğiz" dedi.

ANKA / Yerel