Konyaaltı Belediyesi Yılbaşı Öncesi İşletmelere Denetim Yaptı

Konyaaltı Belediyesi yılbaşı öncesi, restoran ve alkol satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kafe, bar, restoran ve alkol satışı yapan yerlere yönelik denetimlerini artırdı. Vatandaşların daha güvenli alış veriş yapabilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüren Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinin genel temizliği, vatandaşa sunulan gıdaların son tüketim tarihleri ve hijyen durumu, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları gibi unsurlarda denetim yaptı.

Konyaaltı halkının sağlığı ve huzurunun öncelikleri arasında olduğunu belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların yılbaşı dolayısıyla yapacakları alışverişlerinde sıkıntı yaşamamalarını amaçladıklarını söyledi. Başkan Esen, "Yaptığımız denetimlerde işletme sahiplerinden daha dikkatli ve titiz olmalarını rica ediyoruz" dedi.

Yılın 365 günü Konyaaltı ilçe sınırları içerisinde bulunan ve gıda satışı gerçekleştirilen bütün iş yerlerinde rutin denetimler gerçekleştirdiklerini belirten zabıta memuru Murat Aksu, yılbaşı haftası olması nedeniyle denetimleri sıklaştırdıklarını aktardı. Yapılan denetimlerin, halkın sağlıklı ve hijyenik bir şekilde beslenebilmeleri için yaptıklarını söyleyen Aksu, "Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla gıda alışverişi yapabilmeleri için, ilçe sınırları içerisindeki bütün işletmelerimize yönelik denetimlerimiz devam edecek" diye konuştu. - ANTALYA