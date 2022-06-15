Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen Öğrencilere Verdiği Sözü Tuttu

Geçen günlerde Hurma Yarbay Pınar İlkokulu'nu ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, öğrencilerin okul bahçesine ağaç dikilmesine yönelik taleplerini hayata geçirdi.

Hurma Yarbay Pınar İlkokulu öğrencilerinin daveti üzerine okulu ziyaret ederek çocukların taleplerini dinleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, öğrencilerin isteklerini yerine getirdi. Ziyarette, okul bahçesine ağaç dikilmesini isteyen çocukların talebine olumlu yanıt veren Esen, bahçeye dikilecek ağaçları öğrencilerin seçmesi için, çocukları Belediye fidanlığına götürme sözü vermişti. Esen'in verdiği söz üzerine çocuklar, dün Belediye'nin fidanlık üretim merkezini ziyaret ederek, istedikleri ağaçların fidanlarını seçti. Öğrenciler tarafından seçilen fidanların en kısa zamanda okul bahçesine dikileceği belirtildi.

"BU MUTLULUĞU GÖRÜNCE BİZLER DE AYNI DUYGUYU YAŞADIK"

Konyaaltı Belediyesi Fidan Üretim Merkezini ziyaret eden öğrenciler, bitkilerin üretim aşamalarıyla ilgili süreci belediye çalışanlarından dinledi. Ziyaret sonrasında mevsimlik çiçek dikimi yapan öğrenciler, bitkilerin büyüme, gelişme ve çiçeklenme evrelerini gözlemlemek için diktikleri çiçekleri yanlarında götürdü. Belediye'ye ait fidan üretim merkezinde sık sık öğrencileri ağırladıklarını belirten Esen, "Hurma Yarbay Pınar İlkokulu öğrencilerine bir sözümüz vardı. Bunu yerine getirdiğimiz için çocuklarımız çok mutlu oldu. Dolayısıyla bu mutluluğu görünce bizler de aynı duyguyu yaşadık" dedi.

ANKA / Yerel