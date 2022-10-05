Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya yerel haberi | Kulu OSB'de çalışmalar devam ediyor

Yerel Haberler

Konya yerel haberi | Kulu OSB'de çalışmalar devam ediyor

Konya haberine göre Konya'nın Kulu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çalışmalar devam ediyor.

Konya'nın Kulu Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) çalışmalar devam ediyor.

Kulu Kaymakamı Ramazan Polat, Kulu Makas Kavşağı yakınlarındaki Osb'de incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Polat, Belediye Başkanı Murat Ünver, siyasi parti ilçe başkanları, belediye encümen üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile OSB Müdürü Ömer Faruk Yalınız ve çalışan işçilerle bir araya geldi. Kulu OSB ve çalışmalarla ilgili bilgiler veren OSB Müdürü Ömer Faruk Yalınız, Kulu Organize Sanayi Bölgesinin, 3 bin ila 25 bin metrekare arasında değişen 59 parselden oluştuğunu söyledi. Yalınız, "Bölgemiz 4. teşvik bölgesinde yer alıyor. Firmalar gelerek buraya başvuru yaptıkları takdirde 4. teşvikin bir takım avantajları var. Şu an altyapımızda kanalizasyon, içme ve yağmur suyu, telekom hattı ve hem yolların hem de kaldırımların kilitli parke taşı var. İhalemiz belli bir mesafe aldıktan sonra bir kaç ay içerisinde de elektrik gelecek. Doğalgaz ile ilgili başvurularımızı gerçekleştirdik, inşallah doğalgaz da buraya gelecek" dedi.

Kaymakam Ramazan Polat ise, "Aklımız ve kalbimiz şuan burada. İnşallah firmalarla görüşerek kısa bir süre içerisinde çalışmalarımız hız kazanacak. Allah utandırmasın, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Ünver Konya Kulu OSB Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title