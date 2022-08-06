Konya yerel haberi | Konyaaltı sahilinde elektrikli scooter kullanıcıları bilgilendirildi - Haberler

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Konya yerel haberi | Konyaaltı sahilinde elektrikli scooter kullanıcıları bilgilendirildi

Konya yerel haberi | Konyaaltı sahilinde elektrikli scooter kullanıcıları bilgilendirildi

Konya haberi... Antalya'da polis ekipleri, scooterların sıklıkla kullanıldığı Konyaaltı sahilinde sürücülere sürüş kurallarını hatırlatarak uyarılarda bulundu.

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Antalya'da polis ekipleri, scooterların sıklıkla kullanıldığı Konyaaltı sahilinde sürücülere sürüş kurallarını hatırlatarak uyarılarda bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumun her türlü tehlikeden korunmasını sağlamak, suç ve suçlu ile daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek ve önleyici tedbirlerin alınmasına toplumu dahil ederek insanlarda güvenlik bilinci ve anlayışının oluşmasını sağlamak amacı ile kentte faaliyetler yürüttü. "Toplum Destekli Polislik Hizmetleri" çerçevesinde yürütülen çalışmada, Antalya'da son günlerde kullanımı artan ve trafikte tehlike oluşturan elektrikli scooterlara yönelik 3 Ağustos Çarşamba günü scooterların yoğun kullanıldığı alanlardan olan Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkında bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Toplum Destekli Polislik, Çocuk ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri personelince scooter kullanan gençler tek tek durduruldu, sürücülere sürüş kuralları hatırlatılarak uymaları konusunda uyarılar yapıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya Emniyet Müdürlüğü Konyaaltı Antalya Yerel Haberler

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