Konya haberleri: Hüyük'ten kısa kısa Yerel Haberler Konya haberi: Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, ilçede yaşayan gaziler onuruna verilen yemekte gaziler ile şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, ilçede yaşayan gaziler onuruna verilen yemekte gaziler ile şehit yakınlarıyla bir araya geldi. 19 Mayıs Gaziler Günü dolayısıyla verilen yemekte konuşan Kaymakam Çimer, gazilik ve şehitlik müessesesinin önemine ve kutsiyetine dikkati çekerken, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Yemeğe Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran, İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer, daire amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Şehit polis memurunun ismi kütüphanede yaşatılacak İstanbul'da 11 Aralık 2016 tarihinde yaşanan bombalı terör saldırısında 22 yaşında şehit düşen ve naaşı memleketi Göçeri Mahallesi'nde defnedilen polis memuru Oğuzhan Duyar'ın ismi bir kütüphaneye verildi. Şehit polisin isminin yaşatılacağı kütüphanenin açılışına İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran, İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer, daire amirleri, şehit ailesi ve vatandaşlar katıldı. Yapılan duanın ardından Şehit Oğuzhan Duyar Kütüphanesi kurdele kesimiyle hizmet vermeye başladı. Yerel Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar 19 Mayıs Hisarcık Hüyük Yerel Güncel Haberler

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