Konya Karatay'daki Hobi Bahçesi İçin Yıkım Kararı Alındı. - Haberler

AKSARAY (ANKA) - TANER ÖZAY

Konya Karatay Belediyesi'nin hobi bahçeleri için aldığı yıkım kararına vatandaşlar tepki gösterdi. Bir Konyalı vatandaş, "Oy istemeye kapıma kadar geliyorsunuz da bu zulmü neden dışardan izliyorsunuz? Masaya oturtmasını bildiysek kaldırmasını da biliriz" dedi.

Konya'nın Karatay ilçesinde belediye, Aksaray yolunun 17. kilometresinde bulunan kooperatif alanına yapılan ahşap hobi bahçeleri için yıkım kararı aldı. Vatandaş yıkım kararına tepki gösterdi. Bir vatandaş, şunları söyledi:

"Belediye başkanına hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Randevu vermiyor. Milletvekillerinden aramadık kimseyi bırakmadık. Biz bir hafta on gün daha süre istiyoruz. Jandarmaları, biz kapımıza getirmeyelim kendimiz kaldıralım dedik. Hasan Kılca Bey dükkanıma kadar oy istemeye geldi. Şu an burada, tellerin arkasından bizi izliyorlar. Halkın arasına girmiyor. Oy istemeye kapıma kadar geliyorsunuz da bu zulmü neden dışardan izliyorsunuz? Halkın arasına bir gir, halkın derdini dinle. Sen halk için oradasın. Masaya oturtmasını bildiysek kaldırmasını da biliriz."

"YARIN ÇIKIP DA OY İSTEMESİNLER"

Konu hakkında mağduriyetlerini dile getiren başka bir Konyalı vatandaş ise, "Şu an biz Filistinli olduk. Kepçe gelecek yıkacak. Ben buradan devlet büyüğümüze seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza diyorum ki; sesimizi duy. Bu hobi bahçelerini bir an önce çözüme kavuştur. Yoksa yarın çıkıp da oy istemesinler" dedi.