Konya İl Müftülüğü Aylık Değerlendirme Toplantısı Bozkır'da Yapıldı

Konya İl Müftülüğüne bağlı ilçe müftülerinin katıldığı aylık değerlendirme toplantısı Bozkır ilçesinde gerçekleştirildi.

Bozkır İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge başkanlık ederken, il müftü yardımcıları ile ilçe müftüleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantının açılışında bir konuşma yapan İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, bu tür aylık toplantılara verdikleri önemi vurguladı. Toplantı gündeminde, Diyanet İşleri Başkanlığından iletilen talimatların değerlendirilmesinin yanı sıra; din hizmetleri, eğitim faaliyetleri, insan kaynakları, gençlik çalışmaları ve vakıf hizmetleri gibi alanlarda yürütülen çalışmalar ele alındı. Ayrıca, 2026 yılı Hac organizasyonu kapsamındaki kayıt süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, katılımcıların görüş, öneri ve taleplerini iletmelerinin ardından sona erdi. - KONYA