Haberler

Konya İl Müftülüğü Aylık Değerlendirme Toplantısı Bozkır'da Yapıldı

Konya İl Müftülüğü Aylık Değerlendirme Toplantısı Bozkır'da Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya İl Müftülüğüne bağlı ilçe müftülerinin katıldığı aylık değerlendirme toplantısı Bozkır ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve 2026 yılı Hac organizasyonu üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

Konya İl Müftülüğüne bağlı ilçe müftülerinin katıldığı aylık değerlendirme toplantısı Bozkır ilçesinde gerçekleştirildi.

Bozkır İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge başkanlık ederken, il müftü yardımcıları ile ilçe müftüleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantının açılışında bir konuşma yapan İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, bu tür aylık toplantılara verdikleri önemi vurguladı. Toplantı gündeminde, Diyanet İşleri Başkanlığından iletilen talimatların değerlendirilmesinin yanı sıra; din hizmetleri, eğitim faaliyetleri, insan kaynakları, gençlik çalışmaları ve vakıf hizmetleri gibi alanlarda yürütülen çalışmalar ele alındı. Ayrıca, 2026 yılı Hac organizasyonu kapsamındaki kayıt süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, katılımcıların görüş, öneri ve taleplerini iletmelerinin ardından sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi anlar! Ayin başladı, dünyanın gözü burada
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP kurultayı başladı! Özel bizzat davet etti, koltuğu boş kaldı
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü

Belediyeye ait aracı kızına tahsis eden zabıta müdürü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.