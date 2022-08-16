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Konya haberleri: Efes Selçuklu Yeni Üniversitelilerin İlk Harçlıkları Belediyeden

Konya haberleri: Efes Selçuklu Yeni Üniversitelilerin İlk Harçlıkları Belediyeden

Konya haberi: Efes Selçuk Belediyesi, kentte ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan gençlere ilk harçlıklarını veriyor.

Efes Selçuk Belediyesi, kentte ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan gençlere ilk harçlıklarını veriyor.

Efes Selçuk'ta bu yıl yükseköğrenim hayatına başlayan öğrencilerin ilk harçlıkları Efes Selçuk Belediyesi tarafından ödenecek.

Başkan Ceritoğlu Sengel konu ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, "Üniversite sınavı kazanarak yükseköğrenim hayatına başlayacak gençlerimizi tebrik ediyoruz. Gençler yolunuz açık olsun. İlk cep harçlığınız da bizden olsun" notuyla bir paylaşım yaptı.

Efes Selçuk Belediyesi'nin yükseköğrenime başlayan gençlere sunduğu harçlık desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, okul kayıt belgesi, kimlik, ikametgah ve IBAN numaraları ile Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor.

ANKA / Yerel

Selçuk Belediyesi Selçuk Efes Yerel Haberler

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