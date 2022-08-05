Konya haberi: Konyaaltı Belediyesi Park Mobilyalarını Kendi Atölyesinde Üretiyor

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yer alan parklardaki mobilyaları kendi atölyesinde üretiyor.

Belediye, bölgedeki parklarda kullandığı mobilyaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı Marangoz Atölyesi'nde düşük maliyetle üreterek yurttaşların kullanımına sunuyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün altı kişilik marangoz ekibi ile üretimin yürütüldüğünü paylaşan Atölye Şefi Zeki Güner, bankların kaynak atölyesinde iskeletleri hazırlandıktan sonra ahşap atölyesine getirildiğini, burada uygun ölçülere getirilen ahşapların iskeletlerin üzerine montajlanarak kullanıma hazır hale geldiğini kaydetti. Atölye'de üretim maliyetinin düşüklüğüne de dikkat çeken Güner, "Park mobilyalarının üretimini ve montajını arkadaşlarımız yaptığı için bu konuda işçilikten ciddi bir tasarrufumuz var. Üretimin dışında, ürünlerin tamir ve bakımlarını da ekip arkadaşlarımız yaptığı için bu anlamda da tasarruf ettiğimizi söyleyebilirim" dedi.

Düşük bütçelerle daha çok yurttaşa hizmet götürdüklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın vergilerinin bir kuruşunu bile israf etmemek için titizlikle çalışıyoruz. Kendi atölyelerimizde öz kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz üretimlerden sağladığımız tasarrufla vatandaşlarımız için daha çok hizmet imkanı buluyoruz. Yurttaşlarımızın memnuniyeti için emek harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."