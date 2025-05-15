Konya'daki Deprem Hakkında Sağlık Bakanı'ndan Açıklama

Konya'daki Deprem Hakkında Sağlık Bakanı'ndan Açıklama
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depreme dair olumsuz bir durumun bildirilmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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