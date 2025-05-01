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Konya'da Roman Çocuklara Yönelik Kur'an Kursu Dönem Sonu Programı Gerçekleşti

Konya'da Roman Çocuklara Yönelik Kur'an Kursu Dönem Sonu Programı Gerçekleşti
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Akşehir ilçesinde Roman çocuklar için düzenlenen Kur'an kursunun dönem sonu programında başarı gösteren çocuklara hediyeler verildi. Kurs, dini bilgiler ve değerler kazandırmayı amaçlıyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde Roman çocukları yönelik açılan Kur'an kursu dönem sonu programı ile sona erdi.

Akşehir İlçe Müftülüğünce Roman çocuklara yönelik düzenlenen Kur'an kursu dönem sonu programı ile tatil dönemine girdi. Nasreddin Hoca 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen kapanış programına, Akşehir Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Akşehir Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, İlçe Vaizi Ayşegül Yüksel ve Roman vatandaşlar katıldı. Programda selamlama konuşması yapan Müftü Müjdeci, projenin 2024 yılı Ekim ayından bu yana devam ettiğini, proje kapsamında işlenen derslerin, Roman çocuklara Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra dini bilgiler ve dini değerler kazanımlarını da sağladığını belirterek, projenin 2025 Eylül ayı itibariyle sınıf sayısını artırarak devam edeceğini ifade etti. İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, projenin yürütülmesinde emeği geçen görevlileri tebrik etti. Kapanış programında, çocuklar dönem boyunca öğrendikleri sure ve duaları okurken, Filistin temalı oratoryo gösterisi sundular. Program sonunda, kurs dönemi boyunca başarı gösteren çocuklara bisiklet, tablet, saat, kulaklık vb. hediyeler verildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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