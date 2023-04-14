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Konya'da Ramazan ayının son Cuma namazı kılındı

Konya'da Ramazan ayının son Cuma namazı kılındı

Yerel Haberler

Konya'da 11 ayın sultanı Ramazan ayının son Cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

Konya'da 11 ayın sultanı Ramazan ayının son Cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

Ramazan ayının son Cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Özellikle Mevlana Meydanı'nda bulunan Sultan Selim Camisi'ne gelen vatandaşlar Ramazan ayının son Cuma namazını eda etti. Okunan hutbenin ardından namaz kılındı. Kentin birçok camisi de Ramazan ayının son Cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu.

Cuma namazını kılmaya gelen vatandaşlar, namazlarını kılıp dua ettiklerini belirterek, çok mutlu olduklarını ve Ramazan ayının bereketli geçtiğini söyledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Konya Yerel Haberler

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