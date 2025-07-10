Konya'da Park Halindeki Otomobilde Sıkışan Yılan Itfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Konya'da Park Halindeki Otomobilde Sıkışan Yılan Itfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir'de park halindeki otomobilin lastiğinin jantına sıkışan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Otomobil sahipleri ve çevredekilerin yardımıyla yılan başarılı bir şekilde çıkarıldı ve doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeki otomobilin ön lastiğinin jantına girerek sıkışan yılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde park halinde duran bir otomobile yılan girdiğini fark edenler, durumu sürücüsüne haber verdi. Sürücüsünün gelmesi üzerine otomobilin motor bölümünde yapılan araştırmada yılana rastlanamazken, yılanın ön lastiğin jantının arasında sıkışmış olduğu fark edildi. Çevredekiler tarafından yapılan müdahaleye rağmen sonuç alınamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı sıkıştığı jant içerisinden çıkarabilmek için seferber oldu. Lastik yerinden sökülürken jant kapağının açılmasıyla ortaya çıkan yılan, ekiplerin özel aparatı ile alınarak yakalandı. Su yılanı olduğu düşünülen yılanın ekiplerce doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Yılanı ilk görenin kendisi olduğunu anlatan çevredeki bir iş yerinin çalışanı Alaaddin Başpınar, tekerleğin altında küçük bir kıpırtı görmesi üzerine bu kısma bakarken janttan kafasını çıkaran yılanı fark ettiğini belirterek, ardından sahibine haber verildiğini söyledi. Başpınar, "Su yılanı. Ekiplerce çıkarıldı" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

PKK'nın silah bırakmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte o anlar

Tarihi gün! İşte PKK'nın silahları yaktığı anlar
Silahlarını yakarak imha eden PKK'lıların kimlikleri belli oldu! İşte Bese Hozat'ın gerçek adı

Silah bırakan PKK'lıların kimlikleri belli oldu
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Mahkemeden karar çıktı! Ünlü ismin kaçak iskelesi yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir Ezildi gelinini davul zurna eşliğinde baba evinden aldı

Kına gecesinin ardından davullu zurnalı gelin alma töreni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.