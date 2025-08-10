Konya'da Otomobile İmza Atma Trend Oldu

Konya'da esnaf Muhammet Çetin'in kaplama yaptırdığı otomobili, vatandaşların imza atmasıyla ilgi odağı haline geldi. Sosyal medyada yayılan bu trend, farklı şehirlerden ilgi çekiyor.

Konya'da kaplama yaptırıldıktan sonra üzerine imza atılan otomobil ilgi görüyor. Otomobili görenler imza atmadan geçmiyor.

Konya'da yaşayan 25 yaşındaki esnaf Muhammet Çetin, otomobiline kendi çevresiyle birlikte imza atmaya başladı. Çetin'in iş yerinin karşısında duran turuncu renk kaplamalı Honda S2000 Cabrio otomobili ilgi odağı olurken, görenler araca imza atmadan geçmiyor. İmza atma olayı sosyal medyada büyüdü. Aracı kapladıklarını belirten Muhammet Çetin, "Arabanın kaplamasını sökecektik, sırf reklam olsun diye imza için toparladık. Bizim beklentimiz aslında bu kadar değildi, düşüktü ama bu kadar geleceğini bilseydik daha önce yapardık bu işi. Normalde sadece biz kaputta olur diye bekledik. Çok ilgi gördü. Bilmiyorum daha fazla kim imza atmaya gelir. Şu an şehir dışından farklı yerlere çağrılıyoruz. Gider miyiz, gitmez miyiz bakacağız. Vaktimiz olsa inşallah gideceğiz başka şehirlere" dedi.

Vatandaşlar ise arabaya imza attıklarını belirterek, ilgi çekici olduğunu, devam edilmesini istediklerini söyledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
