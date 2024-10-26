Konya'da Öğretmen Kadın Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Konya'da öğretmen kocası tarafından öldürülen öğretmene veda

KONYA - Konya'da öğretmen eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın öğretmen memleketi olan Beyşehir ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapan Abdullah K., boşanma aşamasındaki eşi öğretmen Ebru Küçüktaşdemir'i özel ders vereceği site önüne kadar takip etti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Abdullah K., yanında bulunan bıçakla Ebru Küçüktaşdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden 17 bıçak darbesi ile yaraladı. Ebru Küçüktaşdemir, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı koca, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ebru Küçüktaşdemir'in cenazesi gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

Ebru Küçüktaşdemir'in yakınları tarafından alınan cenazesi memleketi Beyşehir ilçesine götürüldü. Ebru Küçüktaşdemir için Merkez Çarşı Camisinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Küçüktaşdemir'in cenazesi namazın ardından Beyşehir Kabristanında defnedildi. Küçüktaşdemir'in cenazesine ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki tek oğlu, kardeşleri ve yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Eşi tarafından öldürülen Küçüktaşdemir'in Beyşehir'de daha önceki yıllarda farklı eğitim kurumlarında fen bilgisi öğretmeni olarak çalıştığı, ikinci evliliği olan edebiyat öğretmeni Abdullah K. ile evlendikten sonra ise Konya'ya yerleştiği öğrenildi.

"Yıllardır devam eden bir süreçti, bir türlü yıldıramadık, vazgeçiremedik"

Öldürülen öğretmen Ebru Küçüktaşdemir'in kardeşi Serkan Alankaya, kardeşinin eşi tarafından para için öldürüldüğünü savundu. Alankaya, kardeşinin öldürülmesini polisin telefonla aramasıyla öğrendiğini belirterek, "Yaptığı hakaretler, küfürler, dengesizlikler, hukuka aykırı ne varsa, zaten açık belli, elimizde. Yıllardır devam eden bir süreçti, bir türlü yıldıramadık, vazgeçiremedik. Sebebi, para, pul, şöyle söyleyeyim, insan adıyla yargılanırsa hukuka aykırı olacak bir insan, o şekilde söyleyebilirim" dedi.

"Biz uzaklaştırma cezası da aldırmıştık"

Ağabey Volkan Alankaya da, katil zanlısı eşin kız kardeşlerine manevi çok baskı yaptığını savunarak, "Biz arayı düzeltmeye çalıştık ama bir türlü anlamadı. Bir kere kardeşim bıraktı geldi, yani şiddet göstermiş. Biz uzaklaştırma cezası da aldırmıştık. Kardeşim tekrar düzeltmek için geri döndü. Biz uyardık, düzgün bir insan olmadığını kardeşimize anlattık ama o evliliğini kurtarmak için..." şeklinde konuştu.

Kuzen Ali Alankaya da, şüphelinin amcasının kızı Ebru'yla mal varlığı için evlendiğini öne sürdü.

Beyşehir Kadın Derneği Başkanı Saniye Göker ise, kadın cinayetlerinin artık son bulmasını istedi.

(ARÖ-ARD-FM-