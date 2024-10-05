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Konya'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Oklu Kirpi Görüntülendi

Konya'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Oklu Kirpi Görüntülendi
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Afrika'da yaşayan nadir türlerden biri olan oklu kirpi, Konya'nın Bozkır ilçesi Karacahisar köyü yakınlarında bir sosyal medya içerik üreticisi tarafından görüntülendi.

Konya'da nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi görüntülendi.

Afrika'da yaşadığı bilinen ve nadiren Türkiye'de de görülen oklu kirpi, Bozkır ilçesi Karacahisar köyü yakınlarında yoldan geçerken görüntülendi. Sosyal medya içerik üreticisi Hasan Ay tarafından görüntülenen oklu kirpi, kısa bir süre içerisinde yoldan geçtikten sonra gözden kayboldu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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