Konya'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Oklu Kirpi Görüntülendi

Konya'da nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi görüntülendi.

Afrika'da yaşadığı bilinen ve nadiren Türkiye'de de görülen oklu kirpi, Bozkır ilçesi Karacahisar köyü yakınlarında yoldan geçerken görüntülendi. Sosyal medya içerik üreticisi Hasan Ay tarafından görüntülenen oklu kirpi, kısa bir süre içerisinde yoldan geçtikten sonra gözden kayboldu. - KONYA