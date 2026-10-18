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Konya'da kumar operasyonunda 22 kişiye 255 bin 288 TL idari para cezası uygulandı

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Konya'da bir evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere 255 bin 288 TL idari para cezası uygulanırken, 1 kişi hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

KONYA'da polis tarafından düzenlenen kumar operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiye toplam 255 bin 288 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir evde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine adrese yapılan operasyonda kumar oynadığı belirlenen 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 255 bin 288 TL idari para cezası uygulandı. 1 kişi hakkında da 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber- Kamera: KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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