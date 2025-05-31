Konya'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Konya'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacadağ Mahallesi'nden Kulu'ya gelmekte olan E.A. idaresindeki 68 ACD 239 plakalı marka otomobil ile Y.Ö.'nün kullandığı 06 YR 523 plakalı otomobil Kulu girişi Ahmet Baran Caddesi'nde çarpıştı. Kazada, 68 ACD 239 plakalı otomobilde bulunan E.A. ile eşi E.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER KELEŞ - Yerel
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