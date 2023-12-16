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Konya'da Filistinlilere Destek Yürüyüşü

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Konya'da Filistinlilere destek ve İsrail'in saldırılarını kınamak için düzenlenen yürüyüşte kalabalık, İsrail'e tepki gösterdi. Konya Aksa Tufanı Dayanışma Platformu ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen basın açıklaması ve yürüyüşte konuşan Ali Kara, Filistin'in özgürlüğü için her zaman meydanlarda olduklarını belirtti.

Konya'da, Filistinlilere destek ve İsrail'in saldırılarını kınamak için yürüyüş düzenlendi.

Konya Aksa Tufanı Dayanışma Platformu ve sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze direnişine destek ve işgalci İsrail'i kınamak için basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirildi. Kılıçarslan Meydanında toplanan kalabalık, pankartlar ve sloganlarla İsrail'e tepki gösterdi. Burada grup adına konuşan Ali Kara, dünyanın her neresinde olursa olsun tüm mazlumların yanında olduklarını ifade ederek, " Filistin'in özgürlüğü için de meydanlardan hiçbir zaman ayrılmadık. 7 Ekim'de mücahitler nasıl mücadelesine başladıysa, tüm dünya da onlarla sahalarda, meydanlarda olmaya devam etti. Bizler de bu birlik ve beraberliği, onlarla atan kalpleri bugün bir kez daha göstermekteyiz. Gazze'nin boşaltılması planına, Filistinli kardeşlerimizin yerinden edilmesine her zaman karşı durduk, karşı durmaya da devam edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından meydanda toplanan kalabalık Alaaddin Bulvarını takiben Hükümet Meydanına yürüyüş gerçekleştirdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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