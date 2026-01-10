Haberler

Evinin bahçesini topladığı eşyalarla müzeye çevirdi

Evinin bahçesini topladığı eşyalarla müzeye çevirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde 79 yaşındaki emekli Mehmet Özceran, 30 yıl boyunca topladığı çeşitli eşyaları bahçesinde sergileyerek adeta bir müze oluşturdu. Eski çarık, ahşap maketler ve toprak testilerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Konya'da 30 yılı aşkın süredir çeşitli eşyaları toplayan vatandaş, evinin bahçesini adeta müzeye çevirdi.

Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde yaşayan emekli Mehmet Özceran (79), 30 yılı aşkın süredir topladığı eşyaları kendi evinin bahçesinde oluşturduğu alanda sergiliyor. Özceran'ın sergilediği malzemeler arasında eski bir çarık dikkat çekerken, çeşitli ahşap maketler, toprak testiler, küpler, eşyalar yer alıyor.

Eşya toplama işinde önce babasından kalanları biriktirdiğini belirten Mehmet Özceran, mahalledekilerin hediye olarak verdiği ve kendi bulup getirdiği eşyaları astığını söyledi. Para vererek aldığı eşyanın çok az olduğunu belirten Özceran, 30 yılı aşkın süredir bu eşyaları topladığını ifade etti. En eski ürünlerinden birinin çarık ve orak olduğunu ifade eden Özceran, "Bir antika yeri, müze, hakimin yeri diyeceksin. Ne yakışıyorsa yani onu tercih ederim. Burayı yazın göreceksin ki derman yetmez, her yanı yanıyor" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Birmingham'da oluşan büyülü atmosferi görenler hayran kaldı

Milyonlarca beğeni alan görüntü
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı

Kar kuvvetli geliyor, tatil gündemde! Uzman isim valiye çağrı yaptı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı