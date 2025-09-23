Haberler

Konya'da Elektrik Kesintisine Sansar Nedeniyle Son Verildi

Güncelleme:
Konya'nın Kulu ilçesinde Yazıcayır Mahallesi'nde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin nedeni, mahalle merkezindeki trafoda bulunan ölü bir sansar olarak belirlendi. Elektrik dağıtım firması ekipleri, gerekli bakım ve onarımları yaptıktan sonra elektik akışının normale döndüğünü bildirdi.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir mahallede sık sık kesilen elektriğin nedeni sansar çıktı.

İlçeye bağlı Yazıcayır Mahallesi'nde bir süredir nedeni öğrenilemeyen elektrik kesintileri yaşanırken, mahalle sakinlerinin tekrarlayan şikayetleri üzerine elektrik dağıtım firması ekipleri harekete geçti. Ekiplerin mahalle merkezindeki trafoda yaptığı kontroller sırasında, trafonun üzerinde ölü halde bir sansar bulundu. Yetkililer, bakım ve onarım işlemlerinin ardından mahallenin elektrik arızasının normale döndüğünü bildirirken, muhtemel hayvan girişlerini önlemek için ek güvenlik önlemleri alınacağını belirtti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
