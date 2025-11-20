Haberler

Konya'da Büyükbaş Hayvanlar İçin Şap Aşılaması Başladı

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde büyükbaş hayvanlarda bağışıklık güçlendirmek amacıyla şap (sat 1) rapel aşılama çalışmaları başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, besicileri aşılamalarını yaptırmaları konusunda uyardı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap (sat 1) rapel aşılama çalışmalarına başlandı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başlatılan aşılama çalışmalarına ilişkin bilgiler verildi. Açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce sonbahar döneminde şap aşısı kampanyası kapsamında ilçe genelindeki tüm büyükbaş hayvanlara aşılama çalışması yapıldığı hatırlatılarak, "Şimdi ise büyükbaş hayvanlarımızda bağışıklığın güçlendirilmesi, sürü sağlığının korunması ve hastalığa karşı koruyuculuğun artması için şap (sat 1) rapel aşılama çalışmaları başlamıştır. Besicilerimizin aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. Unutmayalım ki, hayvanları aşı ile hastalıktan korumak, tedavi etmekten daha kolaydır" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
