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Konya'da binlerce vatandaş Filistin için yürüdü

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Konya'da düzenlenen etkinlikte binlerce vatandaş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Filistin için yürüdü. İsrail'i protesto eden vatandaşlar, sloganlar atarak Hükümet Konağı'na kadar yürüdü.

Konya'da binler Filistin için yürüdü

KONYA - Konya'da binlerce vatandaş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Filistin için yürüdü.

Konya Sivil Toplum Platformu tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla 'Filistin için Yürüyoruz' etkinliği düzenlendi. Kılıçaslan Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, belirlenen güzergahtan başlayarak Hükümet Konağı'na kadar çeşitli dövizler taşıyıp, sloganlar atarak İsrail'i protesto etti. Burada düzenlenen mitingde konuşan Konya Sivil Toplum Platformu Başkanvekili Av. Gürsoy Bilgin, "Konya sivil toplum kuruluşları olarak bizler İsrail mezalimine karşı kutlu Filistin direnişinin gönüllerimize nasıl inşirah getirdiğini, gözlerimizi açtığını, bu direnişin Dünya İnsan Hakları Günü, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi gibi tüm metinlerin aslında zalimlerin zulümlerini örtme aracı olduklarını bizlere nasıl gösterdiğini sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. Bizler, icatçılarını bağlamayan ve mazlumları cellatlarına aşık etmek için kullanılan bu metinlerin artık tarihin çöplüğüne atılmasını isteyerek, beyaz adamı sobelemek için artık aldanmayacağımızı haykırmak için, mazlum coğrafyalardaki bütün halkların 'insan olmak itibarıyla kardeş olması' çağrısında bulunmak için toplandık" dedi.

Yürüyüşe Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Program, basın açıklamasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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