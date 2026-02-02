Haberler

Konya'da Berat Kandili coşkusu

Güncelleme:
Berat Kandili dolayısıyla Konya'da camiler doldu taştı. Vatandaşlar, yatsı namazının ardından camilerde Kur'an okumaları yaparak dualar etti.

Konya'da Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Berat Kandili dolayısıyla Konya'da camilerde yoğunluk yaşandı. Kandil gecesinde vatandaşlar, başta Tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan Kapu Camii olmak üzere kent genelindeki camilere akın etti. Yatsı namazının ardından camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, cemaat dualar etti. Vatandaşlar, Berat Kandili'nin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, herkes için dua ettiklerini ifade ettiler. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
