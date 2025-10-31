Konya'da 35 Genç Çiftin Toplu Nikah Töreni Gerçekleştirildi

Konya'da "Yuvalar Kuruyoruz" projesi çerçevesinde evlilik hazırlığı içinde olan 35 genç çiftin "Toplu Nikah ve Düğün Töreni" gerçekleştirildi.

Konya Valiliği himayesinde, Konya İl Müftülüğü koordinesinde, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve Mehir Vakfı iş birliğiyle yürütülen "Yuvalar Kuruyoruz" projesi çerçevesinde evlilik hazırlığı içinde olan 35 genç çiftin "Toplu Nikah ve Düğün Töreni" merkez Meram ilçesinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Programda konuşan Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, "Mehir Vakfı 1995 yılında bir kısım iş adamı ve ilim insanı tarafından kuruldu. 30. yılını doldurdu, 16 binin üzerinde çiftin izdivacına vesile oldu" dedi.

Konya İl Müftüsü Ali Öge ise, "Bugün burada 35 çiftimizin yuvalarına huzur taşımak için hayırsever Konya halkının destekleriyle gönüllerimizi birleştirdik. Bu güzel tablo dayanışma ve yardımlaşma ruhunun en canlı örneklerinden birini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konya Valisi İbrahim Akın da, "Bugün, birlik ve beraberlik içinde yükselen bu güzel tablonun, tüm gençlerimize umut ve ilham olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, hayırseverlerimize ve gönül dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni evlenen çiftimize ve ailelerine, ömür boyu mutluluk, sağlık ve huzur diliyorum" dedi.

Konuşmalarının ardından temsili olarak bir genç çiftin nikahlarının kıyılmasının ardından Vali İbrahim Akın çiftlere hediye verdi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KONYA