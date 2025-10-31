Haberler

Konya'da 35 Genç Çiftin Toplu Nikah Töreni Gerçekleştirildi

Konya'da 35 Genç Çiftin Toplu Nikah Töreni Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da 'Yuvalar Kuruyoruz' projesi kapsamında evlilik hazırlığı yapan 35 çiftin toplu nikah ve düğün töreni düzenlendi. Törende protokol konuşmaları yapıldı ve genç çiftlere hediyeler verildi.

Konya'da "Yuvalar Kuruyoruz" projesi çerçevesinde evlilik hazırlığı içinde olan 35 genç çiftin "Toplu Nikah ve Düğün Töreni" gerçekleştirildi.

Konya Valiliği himayesinde, Konya İl Müftülüğü koordinesinde, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve Mehir Vakfı iş birliğiyle yürütülen "Yuvalar Kuruyoruz" projesi çerçevesinde evlilik hazırlığı içinde olan 35 genç çiftin "Toplu Nikah ve Düğün Töreni" merkez Meram ilçesinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Programda konuşan Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, "Mehir Vakfı 1995 yılında bir kısım iş adamı ve ilim insanı tarafından kuruldu. 30. yılını doldurdu, 16 binin üzerinde çiftin izdivacına vesile oldu" dedi.

Konya İl Müftüsü Ali Öge ise, "Bugün burada 35 çiftimizin yuvalarına huzur taşımak için hayırsever Konya halkının destekleriyle gönüllerimizi birleştirdik. Bu güzel tablo dayanışma ve yardımlaşma ruhunun en canlı örneklerinden birini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konya Valisi İbrahim Akın da, "Bugün, birlik ve beraberlik içinde yükselen bu güzel tablonun, tüm gençlerimize umut ve ilham olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, hayırseverlerimize ve gönül dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni evlenen çiftimize ve ailelerine, ömür boyu mutluluk, sağlık ve huzur diliyorum" dedi.

Konuşmalarının ardından temsili olarak bir genç çiftin nikahlarının kıyılmasının ardından Vali İbrahim Akın çiftlere hediye verdi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Galatasaray'da 3 futbolcuya zam kararı

3 yıldız isme daha zam yapılıyor! Yönetimden büyük jest
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Efsane kulübe bir şok daha: ''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyen başkan acil durum ilan etti

''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyerek acil durum ilan etti
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı

Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! İşte listenin başındaki marka
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.