Konya'da yeni yılın ilk bebeği Alparslan bebek oldu

Güncelleme:
Konya'da Cemile ve Hasan Özkara çiftinin ikinci çocuğu Alparslan, yeni yılın ilk dakikalarında 3 kilo 10 gram olarak dünyaya geldi. Vali İbrahim Akın ve diğer yetkililer bebeği hastanede ziyaret etti.

Konya'da Cemile ve Hasan Özkara çifti, ikinci çocukları olan Alparslan bebeğe 2026 yılının ilk dakikalarında kavuştu. Alparslan bebek, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde saat 00.02'de normal doğumla 3 kilo 10 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Konya Valisi İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ile birlikte yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Alparslan bebeği ve annesini ziyaret ederek, anne ve bebeğe hediye verdi. Akın, Alparslan bebeğe ve ailesine sağlık dileyerek, Sağlık Müdürlüğüne, hastane yönetimine, hekimlere teşekkür etti, 2026 yılının huzur ve istikrar yılı olmasını temenni etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluğu tamamen yazarlarına aittir.

