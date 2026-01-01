Konya'da yeni yılın ilk bebeği Alparslan bebek oldu

Konya'da 2026 yılının ilk bebeği 3 kilo 10 gram olarak dünyaya gelen Alparslan bebek oldu.

Konya'da Cemile ve Hasan Özkara çifti, ikinci çocukları olan Alparslan bebeğe 2026 yılının ilk dakikalarında kavuştu. Alparslan bebek, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde saat 00.02'de normal doğumla 3 kilo 10 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Konya Valisi İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ile birlikte yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Alparslan bebeği ve annesini ziyaret ederek, anne ve bebeğe hediye verdi. Akın, Alparslan bebeğe ve ailesine sağlık dileyerek, Sağlık Müdürlüğüne, hastane yönetimine, hekimlere teşekkür etti, 2026 yılının huzur ve istikrar yılı olmasını temenni etti. - KONYA