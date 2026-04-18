Haberler

Konya'da SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan öğrencilere 23 Nisan gösterisi

Konya'da SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan öğrencilere 23 Nisan gösterisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 2 bin 188 öğrenciye muhteşem gösteriler sundu. Öğrenciler, soğıuk gösterileri ve uçak sergilerini büyük bir ilgiyle izledi.

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini misafir etti. Öğrenciler, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları tarafından hazırlanan gösterileri büyük bir ilgiyle izledi, sergilenen uçak ve helikopterleri yakından gördü.

Konya'nın tüm ilçelerindeki çeşitli okullardan 2 bin 188 öğrenci öğretmenleriyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına geldi. Üs içerisindeki Kartal Park Sahasına intikal eden öğrenciler statik uçak sergisi ve stantları dolaşarak burada fotoğraf çekildi. Öğrenciler, ardından SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi. Özel program kapsamında öğrenciler, Personel Kurtarma (PK) ile İleri Hava Kontrolör (İHK) Filo Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen gösteriyi izledi. Gösteride F16 pilotlarının atlamasını takiben düşman sahasından MAK paketleri olarak olabilecek en alçak irtifadan en hızlı şekilde kurtarma harekatı icra edildi. CN-235 uçakları ve F16 uçaklarını simüle ederek yakın hava desteği sağladı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

