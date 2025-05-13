Kontrolden Çıkan Şarjlı Bisiklet Demir Kapıya Çarptı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan şarjlı bisiklet bir işyerinin demir kapısına çarparak durdu. Sürücü hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kontrolden çıkan şarjlı bisiklet demir kapıya çarparak durdu: O anlar kamerada
OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan şarjlı motosiklet bir işyerinin demir kapısına çarparak durdu. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Düziçi ilçesi Uzun Banı mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen şarjlı bisiklet bir anda kontrolden çıktı. Sürücüsünün durdurma çabaları işe yaramayınca bir işyerinin demir kapısına çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel