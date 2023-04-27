Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Yerel Haberler

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı Erzincan'da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas karayolu Refahiye Doğandere köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, seçim çalışması yürüten Erzincan Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları üyeleri seçim aracıyla kazayı görerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Erzincan Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Yerel

Refahiye Erzincan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title