Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı Erzincan'da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
ERZİNCAN - Erzincan'da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan-Sivas karayolu Refahiye Doğandere köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Öte yandan, seçim çalışması yürüten Erzincan Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları üyeleri seçim aracıyla kazayı görerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.