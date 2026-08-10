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Kafasına Konserve Kutusu Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Kafasına Konserve Kutusu Sıkışan Kedi Kurtarıldı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kafasına konserve kutusu sıkışan kedi, temizlik işçilerinin dikkatli müdahalesiyle kurtarıldı. Kulak bölgesinden zarar gören kedi, konserve kutusunun çıkarılmasının ardından bölgeden kaçarak gözden kayboldu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kafasına konserve kutusu sıkışan kedi, temizlik işçilerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Adapazarı ilçesinde kafasına konserve kutusu sıkışan kediyi gören temizlik işçileri, kedinin zarar görmemesi için dikkatli şekilde müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması neticesinde konserve kutusu kedinin kafasından çıkarıldı. Kulak bölgesinden zarar gören kedi, konservenin çıkarılmasının ardından bölgeden kaçarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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